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França confina 30 mil pessoas após incêndio em depósito de resíduos industriais

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AB
Arnaud BOUVIER
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Arnaud BOUVIER
Repórter
02/08/2026 13:41

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Quase 30 mil habitantes de uma cidade do leste da França receberam ordem neste domingo (2) para permanecer confinados em suas casas devido a um incêndio em um depósito de resíduos industriais que está "sob controle", mas que liberou uma coluna de fumaça preta, segundo as autoridades locais.

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O incêndio começou na manhã de domingo na localidade de Gandrange, mas estava sob controle à tarde, informou a porta-voz da Defesa Civil local, Geraldine Chambeaudie.

A causa do incêndio não foi determinada. Segundo a imprensa local, a fumaça era visível a quase 15 quilômetros de distância, na cidade de Metz.

O prefeito da cidade vizinha de Clouange, Clement Deriu, afirma que a fumaça provocou náuseas.

"Pelo que me disseram, está causando náuseas nas pessoas", acrescentou.

A França também sofreu neste verão vários incêndios florestais. Um deles, o mais devastador no país desde 1949, queimou 42 mil hectares na região sudoeste.

No ano passado, a Organização Meteorológica Mundial afirmou que os incêndios florestais podem liberar uma mistura tóxica de gases a milhares de quilômetros de distância. E advertiu que, em 2024, a fumaça dos incêndios florestais no Canadá deteriorou a qualidade do ar a grandes distâncias, inclusive na Europa.

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ab/ah/gv/erl/hgs/fp

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