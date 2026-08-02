França confina 30 mil pessoas após incêndio em depósito de resíduos industriais

Quase 30 mil habitantes de uma cidade do leste da França receberam ordem neste domingo (2) para permanecer confinados em suas casas devido a um incêndio em um depósito de resíduos industriais que está "sob controle", mas que liberou uma coluna de fumaça preta, segundo as autoridades locais.

O incêndio começou na manhã de domingo na localidade de Gandrange, mas estava sob controle à tarde, informou a porta-voz da Defesa Civil local, Geraldine Chambeaudie.

A causa do incêndio não foi determinada. Segundo a imprensa local, a fumaça era visível a quase 15 quilômetros de distância, na cidade de Metz.

O prefeito da cidade vizinha de Clouange, Clement Deriu, afirma que a fumaça provocou náuseas.

"Pelo que me disseram, está causando náuseas nas pessoas", acrescentou.

A França também sofreu neste verão vários incêndios florestais. Um deles, o mais devastador no país desde 1949, queimou 42 mil hectares na região sudoeste.

No ano passado, a Organização Meteorológica Mundial afirmou que os incêndios florestais podem liberar uma mistura tóxica de gases a milhares de quilômetros de distância. E advertiu que, em 2024, a fumaça dos incêndios florestais no Canadá deteriorou a qualidade do ar a grandes distâncias, inclusive na Europa.

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