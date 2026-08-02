Francês Arthur Gea vence Shapovalov e é campeão do ATP 250 de Los Cabos

O tenista francês Arthur Gea foi campeão do ATP 250 de Los Cabos ao vencer na final o canadense Denis Shapovalov, que era defensor do título, por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4.

Gea, número 127 do mundo, selou a vitória sobre Shapovalov (N.68) em uma hora e 23 minutos.

O francês de 21 anos conquista seu primeiro título no circuito desde que estreou como profissional, em 2025.

Ele fechou o primeiro set em 41 minutos, depois de salvar quatro break points e conseguir uma quebra em três oportunidades.

Na segunda parcial, Gea salvou três break points e aproveitou dois dos quatro que teve a favor.

Com autoridade, o francês chegou ao final da partida com três match points para selar a vitória.

Por sua vez, Shapovalov parecia exausto em quadra e cometeu nove duplas faltas ao longo do jogo.

Durante a final, ambos os tenistas venceram 74% dos pontos com o primeiro serviço, mas Gea superou Shapovalov no aproveitamento com o segundo saque com 55% contra 43%.

Antes, na final de duplas, os americanos Ryan Seggerman e Patrik Trhac conquistaram o título ao baterem os neozelandeses Finn Reynolds e James Watt em três sets: 7-6 (7/4), 6-7 (5/7) e 10-8, em uma hora e 49 minutos.

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