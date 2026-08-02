Deputado iraniano cita esforços para reativar protocolo de acordo com EUA

Um deputado iraniano, porta-voz da Comissão de Segurança Nacional, relatou neste domingo (2) gestões diplomáticas para reativar o protocolo de acordo alcançado em meados de junho entre Washington e Teerã, mas recentemente comprometido pela retomada dos bombardeios.

"Posso anunciar que estão sendo feitos esforços para reativar o acordo de 14 pontos de Islamabad, em particular por parte dos mediadores", declarou Hassan Qashqavi em uma entrevista televisiva, em referência ao Catar e ao Paquistão.

"Vocês sabem que a questão principal é o Estreito de Ormuz, ponto crucial do assunto neste momento, e está acontecendo uma troca de opiniões a respeito", acrescentou.

Cinco meses após o início da guerra, que deixou milhares de mortos na região e abalou a economia mundial, os países mediadores têm dificuldades para que as partes beligerantes retornem à mesa de negociações.

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