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Deputado iraniano cita esforços para reativar protocolo de acordo com EUA

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AFP
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Repórter
02/08/2026 13:29

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Um deputado iraniano, porta-voz da Comissão de Segurança Nacional, relatou neste domingo (2) gestões diplomáticas para reativar o protocolo de acordo alcançado em meados de junho entre Washington e Teerã, mas recentemente comprometido pela retomada dos bombardeios.

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"Posso anunciar que estão sendo feitos esforços para reativar o acordo de 14 pontos de Islamabad, em particular por parte dos mediadores", declarou Hassan Qashqavi em uma entrevista televisiva, em referência ao Catar e ao Paquistão. 

"Vocês sabem que a questão principal é o Estreito de Ormuz, ponto crucial do assunto neste momento, e está acontecendo uma troca de opiniões a respeito", acrescentou. 

Cinco meses após o início da guerra, que deixou milhares de mortos na região e abalou a economia mundial, os países mediadores têm dificuldades para que as partes beligerantes retornem à mesa de negociações.

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rkh/anb/cgo/hgs/erl/fp

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