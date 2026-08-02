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Atentado suicida deixa sete mortos no Paquistão

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Repórter
02/08/2026 13:05

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Um atentado suicida em uma área muito movimentada perto de uma delegacia durante uma manifestação no distrito de Swat, no norte do Paquistão, deixou sete mortos e mais de 20 feridos, informou a polícia neste domingo (2).

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"O agressor (...) acionou o cinturão carregado de explosivos e matou sete pessoas, incluindo quatro policiais, e feriu mais de 20", declarou à AFP o vice-inspetor da polícia local, Fida Husain.

A explosão aconteceu em um cruzamento muito movimentado perto de uma delegacia em Swat durante um protesto da sociedade civil, disse.

Vários feridos estão em condição crítica, acrescentou.

"Um terrorista suicida tentou entrar na delegacia (...) mas foi detido pela polícia na porta principal", explicou.

O atentado ocorreu na província fronteiriça de Khyber Pakhtunkhwa, no norte do Paquistão, onde as autoridades enfrentam uma insurgência crescente do Movimento dos Talibãs Paquistaneses (Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP).

Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque.

O Paquistão relaciona o aumento dos atentados nesta província e na província do Baluchistão (fronteiriça com o Afeganistão e o Irã) à atividade de combatentes procedentes do território afegão.

O governo talibã em Cabul nega qualquer envolvimento nos ataques.

As acusações desencadearam um conflito armado entre os países vizinhos. O Paquistão executou ataques aéreos mortais que, afirma, têm como alvo combatentes em território afegão.

O governo talibã e a ONU relataram dezenas de civis mortos nos últimos ataques paquistaneses no leste do Afeganistão em junho.

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bur-sma-ceg/thm/bds/erl/hgs/fp

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