Técnico do Tottenham coloca continuidade de Richarlison no clube em dúvida
compartilheSIGA
O técnico do Tottenham, Roberto de Zerbi, colocou em dúvida a continuidade de Richarlison no clube e afirmou que o atacante brasileiro diz, "às vezes", que deseja uma saída.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O jogador de 29 anos voltou a mostrar sua importância para os 'Spurs' ao marcar no último minuto o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea em amistoso disputado no sábado (1º), em Sydney, na Austrália.
Ele também foi às redes na vitória por 2 a 0 sobre o Auckland FC no fim de semana passado.
As especulações em torno de Richarlison ganharam força depois de uma janela de transferências intensa para o Tottenham, que na última temporada escapou por pouco do rebaixamento no Campeonato Inglês.
O clube ainda não contratou um atacante, mas De Zerbi já deixou claro que o mercado ainda não terminou, com o ponta brasileiro Savinho, do Manchester City, como o nome mais cotado para reforçar o setor.
"Não sei", respondeu o treinador italiano ao ser perguntado sobre o futuro de Richarlison, após o jogo contra o Chelsea.
"Como jogador, como pessoa, sua atitude e comportamento são incríveis, mas no final temos que respeitar o que ele quiser fazer. Para mim, continua sendo um jogador importante, porque não é muito fácil encontrar outro atacante como o Richarlison", afirmou De Zerbi.
"Às vezes ele diz que fica, às vezes que sai. Temos que conversar de qualquer forma, não há nenhum problema. Ele é um cara muito legal", acrescentou.
"Todos nós o adoramos, os companheiros de time, o clube, a comissão técnica, porque ele trabalha duro todos os dias, todos os dias mesmo, e não há mais nada a dizer", concluiu.
Richarlison, que está entrando no último ano de seu contrato, marcou 12 gols na temporada passada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
mp/dh/pb/cb