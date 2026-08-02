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Internacional

Técnico do Tottenham coloca continuidade de Richarlison no clube em dúvida

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/08/2026 12:43

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O técnico do Tottenham, Roberto de Zerbi, colocou em dúvida a continuidade de Richarlison no clube e afirmou que o atacante brasileiro diz, "às vezes", que deseja uma saída.

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O jogador de 29 anos voltou a mostrar sua importância para os 'Spurs' ao marcar no último minuto o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea em amistoso disputado no sábado (1º), em Sydney, na Austrália.

Ele também foi às redes na vitória por 2 a 0 sobre o Auckland FC no fim de semana passado.

As especulações em torno de Richarlison ganharam força depois de uma janela de transferências intensa para o Tottenham, que na última temporada escapou por pouco do rebaixamento no Campeonato Inglês.

O clube ainda não contratou um atacante, mas De Zerbi já deixou claro que o mercado ainda não terminou, com o ponta brasileiro Savinho, do Manchester City, como o nome mais cotado para reforçar o setor.

"Não sei", respondeu o treinador italiano ao ser perguntado sobre o futuro de Richarlison, após o jogo contra o Chelsea.

"Como jogador, como pessoa, sua atitude e comportamento são incríveis, mas no final temos que respeitar o que ele quiser fazer. Para mim, continua sendo um jogador importante, porque não é muito fácil encontrar outro atacante como o Richarlison", afirmou De Zerbi.

"Às vezes ele diz que fica, às vezes que sai. Temos que conversar de qualquer forma, não há nenhum problema. Ele é um cara muito legal", acrescentou.

"Todos nós o adoramos, os companheiros de time, o clube, a comissão técnica, porque ele trabalha duro todos os dias, todos os dias mesmo, e não há mais nada a dizer", concluiu.

Richarlison, que está entrando no último ano de seu contrato, marcou 12 gols na temporada passada.

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mp/dh/pb/cb

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