Rosalía pede desculpas na Argentina após polêmica na Copa
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A cantora espanhola Rosalía, em turnê em Buenos Aires, pediu desculpas aos fãs argentinos após as críticas que recebeu por uma publicação nas redes sociais sobre a derrota da Argentina na final da Copa do Mundo.
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Com lágrimas, Rosalía citou no sábado a polêmica provocada por republicar um vídeo no TikTok que celebrava a vitória da Espanha e insinuava uma crítica à rival Argentina.
"Mas, minha nossa, que confusão outro dia. Eu estava 'scrollando', sem prestar muita atenção. E rapidamente dei um 'repost' ali (...) Nunca foi minha intenção", disse a artista ao abrir a LUX Tour na capital argentina.
Rosalía lembrou sua primeira apresentação na Argentina e cantou um trecho do sucesso "Pienso tu mirá". Os fãs se uniram em um coro que quebrou o gelo.
A espanhola agradeceu depois "ao melhor público que existe na Terra" e garantiu que seu amor pela Argentina "continua igual, intacto como no primeiro dia".
Muitas pessoas pediram, nas redes sociais, um boicote aos shows da artista na Argentina.
Após a final da Copa do Mundo em 19 de julho, a cantora compartilhou um vídeo da atriz libanesa-americana Mia Khalifa em que ela celebrava a vitória da Espanha com a mensagem "Como a vida soa agora que as pérolas foram derrotadas", enquanto tocava a música "La Perla", de Rosalía.
Na Espanha, "pérola" é uma expressão coloquial para se referir a uma pessoa conflituosa ou problemática.
Poucas horas depois do repost, Rosalía apagou a mensagem de suas redes e, diante da onda de críticas, fez seu primeiro pedido de desculpas no Instagram. Ela disse que havia compartilhado a mensagem de Khalifa sem ler "o que dizia".
Rosalía chegou a Buenos Aires na quinta-feira. Com quase 50.000 ingressos vendidos, a espanhola fará quatro shows na capital argentina.
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