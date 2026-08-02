Equipes de resgate encontram corpo do alpinista Nirmal Purja

O corpo do renomado alpinista Nirmal Purja, que faleceu ao lado de nove integrantes de sua expedição em uma avalanche durante a semana no norte do Paquistão, foi encontrado e recuperado pelas equipes de emergência neste domingo (2), anunciou o Clube Alpino do Paquistão.

A avalanche aconteceu na quinta-feira no Broad Peak, uma montanha de mais de 8.000 metros no norte do Paquistão, interrompendo os contatos com a expedição internacional liderada pelo alpinista britânico-nepalês de 43 anos.

"A equipe de resgate encontrou Nims Dai (Nirmal Purja) a aproximadamente 5.700 metros no Broad Peak, uma montanha que ele amava e uma montanha que agora o tirou de nós", afirmou o clube nas redes sociais.

O secretário-geral do Clube Alpino do Paquistão, Ayaz Shigri, confirmou posteriormente à AFP que o corpo de Nirmal Purja e os de outros três alpinistas foram encontrados durante a operação de resgate.

A empresa de Purja havia confirmado no sábado que nenhum membro da expedição sobreviveu à tragédia.

As autoridades regionais informaram que os corpos de três alpinistas — uma omani, um nepalês e uma americana — haviam sido encontrados e transportados de helicóptero na sexta-feira para a cidade de Skardu.

Segundo o Clube Alpino do Paquistão, um cidadão chinês e vários nepaleses também integravam a expedição.

A tragédia provocou uma grande comoção no mundo do alpinismo, em particular no Nepal, e várias personalidades, entre elas o príncipe William, apresentaram condolências às famílias das vítimas.

Purja é mundialmente conhecido pelo documentário da Netflix "14 Montanhas, 8 Mil Metros e 7 Meses", que narra sua ascensão aos 14 picos com mais de 8.000 metros de altura em seis meses e seis dias, entre abril e outubro de 2019, um recorde na época.

Criado em um vilarejo do sul do Nepal, longe das montanhas, em uma família modesta, Purja serviu na Brigada Gurkha do Exército britânico antes de se juntar ao Esquadrão Especial de Embarcações dos Fuzileiros Navais Reais, e quebrou vários recordes de escalada desde que se tornou alpinista e guia de montanha em tempo integral.

O Broad Peak é a 12ª maior montanha do mundo. É considerada uma das mais difíceis e técnicas para os alpinistas entre as que superam os 8.000 metros. Sua primeira ascensão aconteceu em 1957, com uma equipe austríaca.

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