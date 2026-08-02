Ataque ucraniano no sudoeste da Rússia deixa dois mortos
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Um ataque ucraniano com drones matou duas pessoas no sudoeste da Rússia, informou neste domingo (2) o governador da região de Saratov, a 750 quilômetros da fronteira.
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"Como resultado de um ataque inimigo com drones, duas pessoas morreram. Minhas condolências aos familiares e entes queridos", afirmou o governador Roman Busargin.
O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que interceptou 635 drones lançados contra mais de 10 regiões durante a noite.
A Ucrânia intensificou os ataques contra áreas civis na Rússia em resposta aos persistentes bombardeios russos contra seu território.
Nas últimas semanas, os ataques ucranianos se concentraram em refinarias e depósitos de combustíveis, em um armazém da gigante do comércio eletrônico Wildberries e em navios de carga no mar.
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bur-lga/mas/meb/fp