Inundações deixam 25 mortos no noroeste da China

O balanço de uma inundação repentina no noroeste da China subiu para 25 mortos e 23 feridos, informou neste domingo (2) a imprensa estatal, uma semana após a tragédia.

A inundação atingiu, em 26 de julho, a área panorâmica de Shuangshimen, um destino turístico muito popular. O balanço inicial era de 10 mortos e 23 feridos.

A atualização do balanço aconteceu depois que a comissão nacional chinesa para a prevenção de desastres anunciou uma investigação sobre o episódio, segundo a agência estatal Xinhua.

Shuangshimen — situada nas montanhas ao sul da província de Gansu — é conhecida por seus arcos naturais de pedra, pradarias alpinas e riachos de montanha.

A China foi duramente afetada por fenômenos meteorológicos extremos durante o verão (hemisfério norte, inverno no Brasil).

Em julho, tempestades na província de Hubei deixaram ao menos 11 mortos, enquanto seis pessoas morreram e 130 mil ficaram desabrigadas na região de Guangxi (sul), depois que várias represas cederam após chuvas torrenciais.

Um deslizamento de terra em 17 de julho na cidade de Chongqing (sudoeste) matou 51 pessoas.

Outro deslizamento no mês passado, no condado de Dangchang, ao sul de Gansu, deixou 21 mortos.

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