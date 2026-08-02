Irã nega afirmação de Trump de que Teerã pediu a Washington para não atacar
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A agência de notícias iraniana Mehr negou neste domingo (2) a afirmação do presidente Donald Trump de que a República Islâmica pediu aos Estados Unidos que não executem novos ataques.
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Citando autoridades militares, a agência afirmou que a alegação do presidente dos Estados Unidos "não passava de uma nova mentira" e que as Forças Armadas iranianas estavam "em alerta máximo e prontas para qualquer eventualidade".
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