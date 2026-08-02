Bombardeios noturnos israelenses deixam oito mortos em Gaza

Bombardeios noturnos israelenses na Faixa de Gaza atingiram vários prédios residenciais e mataram pelo menos oito pessoas, informaram as autoridades locais.

O ataque ocorreu apesar de o movimento islamista Hamas ter anunciado na sexta-feira que havia aceitado a fase final de um plano de paz promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prevê a entrega de suas armas e a retirada gradual das forças israelenses da Faixa de Gaza.

Israel não se pronunciou oficialmente sobre o acordo, mas uma fonte política comentou à AFP que "não haverá nenhuma retirada" sem o desarmamento do Hamas.

Autoridades da Defesa Civil de Gaza afirmaram neste domingo (2) que oito pessoas morreram em bombardeios executados perto da meia-noite contra vários prédios residenciais.

Um ataque contra um apartamento ao sul da localidade de Deir al Balah matou um homem e sua esposa e deixou vários feridos, afirmou o porta-voz da Defesa Civil Palestina, Mahmoud Bassal.

Um idoso e uma criança morreram em outro ataque contra um apartamento no oeste da Cidade de Gaza. Três pessoas, incluindo um menor de idade, faleceram em um ataque contra outro apartamento na cidade de Khan Yunis.

No sábado, outras oito pessoas morreram em ataques israelenses na Faixa de Gaza, que também atingiram o depósito de material médico de um hospital.

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