Autoridades de Gaza afirmam que encontraram 112 corpos entre escombros

As autoridades da Faixa de Gaza informaram neste sábado (1º) que recuperaram os restos mortais de outras 112 pessoas sob os escombros, após mais de dois anos de bombardeios israelenses.

A agência de Defesa Civil de Gaza informou que encontrou restos mortais ou partes de corpos após 136 horas de escavações, realizadas principalmente com as mãos, em Sabra, um bairro no sul da Cidade de Gaza.

Entre os restos estavam os de 40 crianças, 38 mulheres e sete pessoas com deficiência física, segundo a agência, que atua como serviço de resgate sob o comando do Hamas.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) informou que apoiou a operação, realizada ao longo de quase duas semanas.

"Durante mais de dois anos e meio, milhares de famílias em Gaza viveram com dor e incerteza, aguardando a oportunidade de recuperar os restos mortais de seus entes queridos, lamentar sua perda e sepultá-los com dignidade", declarou Amani Al-Naouq, porta-voz do CICV em Gaza.

"A busca por pessoas desaparecidas e a recuperação de restos humanos são uma questão humanitária de importância crítica", disse ela à AFP.

O coronel Mohammed Abu Dan, responsável pela operação no local por parte da agência de Defesa Civil, afirmou que a equipe ainda não encontrou outros 157 corpos que se acredita estarem sob os escombros.

Ele descreveu a busca como extremamente difícil, com equipes examinando manualmente concreto destruído e estruturas metálicas retorcidas.

Os restos mortais de milhares de pessoas continuam desaparecidos em Gaza. Acredita-se que muitos tenham permanecido soterrados sob os escombros após os intensos bombardeios aéreos israelenses.

As restrições impostas aos meios de comunicação e o acesso limitado à Faixa de Gaza impedem a AFP de verificar de forma independente os números ou de cobrir livremente a violência no território.

O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, informou que mais de 73,3 mil pessoas morreram na guerra, um número considerado confiável pelas Nações Unidas.

A guerra começou quando militantes do Hamas atacaram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.221 pessoas e sequestrando outras 251, levadas para Gaza, no ataque mais letal contra a população israelense desde a criação do Estado de Israel, em 1948.

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