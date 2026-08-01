Treze mortos na queda de avião com turistas perto das Linhas de Nazca, no Peru

Um avião de pequeno porte que transportava turistas para observar as milenares Linhas de Nazca, uma das principais atrações arqueológicas do Peru, caiu neste sábado (1º), matando seus 13 ocupantes.

O acidente com a aeronave ocorreu pouco depois das 13h no horário local (15h de Brasília), após a decolagem do aeroporto da cidade de Pisco, cerca de 240 km ao sul da capital, Lima.

"Temos a informação de que há 11 passageiros e dois tripulantes que morreram", declarou o major da polícia Jorge Andrade à imprensa no local do acidente.

"Pela gravidade do acidente, não há sobreviventes. Até o momento, recuperamos quatro corpos", afirmou Andrade, sem informar a identidade das vítimas.

Ele também não deu detalhes sobre as causas do acidente e disse que a Aeronáutica Civil investigará o caso.

No local, bombeiros e policiais trabalham entre os destroços retorcidos da aeronave, que ainda soltavam fumaça, segundo imagens publicadas no Facebook por correspondentes da região.

- Emergência durante voo -

A prefeitura de Vista Alegre, em Nazca, local onde a aeronave caiu, confirmou o número de vítimas e manifestou profundo pesar pelo acidente envolvendo o avião da empresa AeroDiana.

"De acordo com as informações preliminares fornecidas pelas autoridades, a aeronave sofreu uma emergência durante o voo", informou a prefeitura em comunicado.

A Comissão de Investigação de Acidentes de Aviação (CIAA) iniciou a coleta de evidências técnicas no local da tragédia.

A empresa AeroDiana informou à AFP que divulgará um comunicado "nas próximas horas" com mais informações.

"O avião explodiu ao cair aqui em Pueblo Viejo", disse um morador da região.

O Ministério Público determinou a transferência dos corpos para o necrotério da região de Ica, no sul do país.

Pisco possui um pequeno aeródromo de onde operam dezenas de aviões de pequeno porte, com intenso movimento de passageiros, principalmente turistas estrangeiros.

Acidentes semelhantes já ocorreram. Em 2022, a queda de um avião de pequeno porte deixou sete mortos, entre eles dois chilenos e três holandeses.

Em outubro de 2010, quatro turistas britânicos e dois tripulantes peruanos morreram na queda de uma aeronave da companhia AirNasca, após sobrevoar as Linhas de Nazca.

A AeroDiana oferece voos de 30 minutos a uma hora sobre essas linhas desenhadas no deserto e conhecidas mundialmente.

As Linhas de Nazca, uma das principais atrações turísticas do Peru, são geóglifos com mais de 2 mil anos de antiguidade, compostos por figuras geométricas e de animais que só podem ser observadas do alto.

Localizadas em pleno deserto, seu verdadeiro significado permanece um enigma: alguns pesquisadores as consideram um observatório astronômico, enquanto outros acreditam que se trata de um calendário.

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