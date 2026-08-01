Com gol de Endrick, Real Madrid empata com Fiorentina em amistoso de pré-temporada

O Real Madrid disputou seu primeiro amistoso de pré-temporada neste sábado (1º), em Klagenfurt, na Áustria, e empatou em 2 a 2 com a Fiorentina.

Endrick (12') e Alexis Ciria (24') colocaram o time merengue em vantagem, mas os italianos reagiram e chegaram à igualdade com gols de Roberto Piccoli (41') e Moise Kean (58').

O jogo marcou o início da nova passagem de José Mourinho como técnico do Real Madrid e também contou com a estreia do zagueiro holandês Denzel Dumfries e do atacante Carlos Espí pelo clube espanhol.

Vários dos principais jogadores da equipe, no entanto, continuam de férias após a Copa do Mundo, e Mourinho também pôde aproveitar a oportunidade para ver em ação diversos jovens talentos das categorias de base.

"É o Real Madrid com o jogadores que temos. Como disse aos rapazes antes do jogo: o Real Madrid é o Real Madrid. E se for um amistoso, é o Real Madrid também", declarou o treinador português à TV do clube.

"Temos que evoluir, mas também buscar um resultado para dignificar nossa história", acrescentou Mourinho, ressaltando que o primeiro tempo de seus comandados foi de "grandíssima qualidade".

A partir de segunda-feira, ele poderá contar nos treinos com o brasileiro Vinícius Júnior, o marroquino Brahim Díaz e o português Bernardo Silva, uma das novas contratações para a próxima temporada.

No entanto, o treinador ainda terá que esperar para contar com os jogadores que chegaram pelo menos à semifinal da Copa do Mundo, entre eles o atacante francês Kylian Mbappé e o meia inglês Jude Bellingham.

O próximo amistoso do Real Madrid será no sábado que vem, contra o Ferencváros, da Hungria, em Budapeste.

O primeiro jogo oficial da equipe será contra o Espanyol, fora de casa, no dia 22 de agosto, pelo Campeonato Espanhol.

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