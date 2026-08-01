Jessica Pegula avança à final do WTA 500 de Washington

A tenista americana Jessica Pegula se classificou para a final do WTA 500 de Washington ao derrotar a russa Diana Shnaider neste sábado (1º) por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-4.

Pegula, que conquistou seu primeiro título no circuito justamente em Washington, em 2019, chega à sua quarta final na temporada em um torneio que serve como preparação para o US Open.

A americana, número 3 do mundo, começou mal e chegou a ficar com 5-2 de desvantagem no primeiro set, mas reagiu vencendo cinco games consecutivos para fechar a parcial.

No segundo set, Pegula desperdiçou um match point com seu saque quando vencia por 5-2, mas acabou selando a vitória com uma hora e 17 minutos de jogo.

"Está úmido. Senti a quadra um pouco lenta. Ela [Shnaider] é canhota. É complicado", disse a jogadora da Flórida após a partida. "Eu repetia para mim mesma que era apenas uma quebra de serviço. Só precisava continuar confirmando o meu saque".

"Encontrei um pouco de ritmo na devolução, saquei com um pouco mais de inteligência e consegui jogar um bom tênis, mais ou menos assumir o controle da partida", acrescentou.

Pegula, principal cabeça de chave do torneio, vai disputar a final no domingo contra a vencedora do confronto entre a filipina Alexandra Eala, revelação do torneio de Wimbledon este ano, e a japonesa Naomi Osaka, vencedora de quatro Grand Slams.

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