Pelo menos 13 mortos em queda de avião com turistas no sul do Peru
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Pelo menos 13 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte que transportava turistas para observar as milenares Linhas de Nazca, uma das principais atrações arqueológicas do Peru, informou a polícia neste sábado (1º).
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"Temos a informação de que há 11 passageiros e dois tripulantes que morreram", declarou o major da polícia Jorge Andrade à imprensa no local do acidente.
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cm/lb/am