Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel anuncia que matou vários membros do Hezbollah no Líbano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/08/2026 14:36

compartilhe

SIGA

O Exército israelense anunciou neste sábado (1) que matou vários membros do movimento pró-iraniano Hezbollah na região de Ali al Taher, no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Durante a noite de sexta para sábado, soldados do Exército israelense identificaram vários terroristas do Hezbollah na região de Ali al Taher (...) Após a identificação, os soldados atacaram os terroristas e os eliminaram para neutralizar a ameaça", afirmou o Exército em um comunicado.

As forças israelenses "continuarão atuando para eliminar qualquer ameaça a seus soldados e não permitirão que a organização terrorista Hezbollah cause danos a civis israelenses", acrescentou.

Um soldado israelense ficou levemente ferido.

O grupo islamista, apoiado pelo Irã, não reivindicou nenhum ataque desde 20 de junho.

Com base em um acordo mediado pelos Estados Unidos, assinado no mês passado, o Exército libanês deve desarmar o Hezbollah e o Exército israelense deve se retirar das "zonas piloto", onde posteriormente serão mobilizadas forças libanesas.

O acordo foi alcançado mais de três meses após o Hezbollah envolver o Líbano na guerra do Oriente Médio com lançamentos de foguetes contra Israel em apoio ao Irã.

A violência diminuiu, mas o Líbano denuncia bombardeios e ataques israelenses intermitentes no sul do país.

A ONU expressou preocupação com a "dimensão das detonações e demolições" efetuadas por Israel no sul do Líbano, que têm "um impacto devastador sobre a infraestrutura civil, o patrimônio cultural e a memória coletiva das comunidades".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

myl-crb/vl/hgs/erl/fp

Tópicos relacionados:

conflito israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay