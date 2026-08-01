Federação Alemã pede 'investigação completa' sobre plano abortado pela Fifa

A Federação Alemã de Futebol (DFB) pediu, neste sábado (1º), uma "investigação completa" sobre a elaboração do plano de investimento privado na Copa do Mundo da Fifa, ao mesmo tempo em que exigiu uma "mudança cultural fundamental" na entidade que rege o futebol mundial.

A Fifa recuou de um plano controverso, defendido pelo presidente Gianni Infantino, que permitiria investimento privado no Mundial de futebol, após resistência da Uefa e de outras confederações continentais.

A DFB, que se uniu à Uefa ao se opor à proposta e defender um boicote às competições da Fifa, incluindo a Copa do Mundo, exigiu maior transparência em relação à proposta.

"O presidente da Fifa agiu de forma unilateral, sem transparência e, em última instância, de maneira irresponsável em relação aos interesses do futebol", disse o presidente da DFB, Bernd Neuendorf, à agência SID, filial da AFP.

"Juntamente com a Uefa e outras confederações, devemos garantir que uma cultura fundamentalmente diferente seja enraizada na Fifa, uma cultura na qual, acima de tudo, as decisões voltem a ser debatidas e tomadas pelos membros dos órgãos de governança".

A DFB se juntou à Federação Inglesa (FA), que pediu nas redes sociais uma "revisão completa e rigorosa da liderança da Fifa, para garantir que o futebol mundial seja gerido com transparência".

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