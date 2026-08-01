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Enzo Maresca estreia no comando do City com derrota para Inter de Milão em amistoso

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Repórter
01/08/2026 12:25

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O primeiro jogo de Enzo Maresca como técnico do Manchester City terminou com derrota nos pênaltis, depois de um empate em 1 a 1 com a Inter de Milão em amistoso disputado neste sábado (1º), em Hong Kong.

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Matteo Lavelli converteu o pênalti decisivo para garantir a vitória da Inter por 3-1, na estreia de Maresca à frente do City desde que assumiu o cargo, em junho, no lugar de Pep Guardiola.

O jovem Divin Mubama abriu o placar para os 'Citizens' aos 14 minutos, mas os 'nerazzurri' empataram com o francês Benjamin Pavard aos 20.

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mjw/dh/iga/erl/cb

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