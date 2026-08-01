Richarlison dá vitória ao Tottenham sobre o Chelsea em amistoso na Austrália
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Um gol do atacante brasileiro Richarlison aos 45 do segundo tempo deu ao Tottenham a vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea em amistoso disputado neste sábado (1º), em Sydney, na Austrália.
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Principal contratação dos 'Spurs', o italiano Sandro Tonali abriu o placar aos 17 do primeiro tempo, quatro minutos antes de Estêvão empatar para os 'Blues'.
O zagueiro do Tottenham Kevin Danso, que entrou no intervalo, recebeu cartão vermelho direto logo aos quatro minutos do segundo tempo depois de uma falta dura sobre outro brasileiro, o atacante João Pedro.
Mas o Chelsea não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e os 'Spurs' chegaram à vitória com o gol de Richarlison na reta final.
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