Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Embaixadas americanas recomendam que cidadãos consideram deixar o Oriente Médio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/08/2026 11:48

compartilhe

SIGA

As embaixadas dos Estados Unidos em vários países do Oriente Médio advertiram os cidadãos americanos sobre um possível "agravamento" do conflito regional e recomendaram que estejam preparados para deixar a região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Os americanos que estão na região deveriam considerar partir, ou estar preparados para fazê-lo em caso de agravamento", afirma um alerta de segurança publicado nas redes sociais pelas representações de Washington em Amã, Jerusalém e Bagdá.

As mensagens pedem aos cidadãos americanos que verifiquem as informações relativas a seus voos e a seguir as instruções de segurança das autoridades locais.

"Os americanos que estão atualmente no Oriente Médio devem agir com prudência, redobrar a vigilância e se preparar para possíveis cancelamentos de voos, fechamentos periódicos do espaço aéreo e eventuais perturbações nos deslocamentos", detalha o alerta.

Na Jordânia, a recomendação inclui evitar as bases militares americanas, alvos recentes de mísseis iranianos. Em Israel, o conselho é localizar o abrigo antiaéreo mais próximo.

Na quarta-feira, um drone atacou um navio de uma empresa americana que estava atracado em um porto egípcio. O Egito iniciou uma investigação, mas, até o momento, não responsabilizou nenhum grupo pelo ataque.

Irã e Estados Unidos retomaram os ataques noturnos durante a semana, após vários dias de calma, mas nenhum ataque foi registrado durante a noite de sexta-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

burs/hme/cgo/hgs/erl/fp

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira iraque israel jordania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay