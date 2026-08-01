Embaixadas americanas recomendam que cidadãos consideram deixar o Oriente Médio

As embaixadas dos Estados Unidos em vários países do Oriente Médio advertiram os cidadãos americanos sobre um possível "agravamento" do conflito regional e recomendaram que estejam preparados para deixar a região.

"Os americanos que estão na região deveriam considerar partir, ou estar preparados para fazê-lo em caso de agravamento", afirma um alerta de segurança publicado nas redes sociais pelas representações de Washington em Amã, Jerusalém e Bagdá.

As mensagens pedem aos cidadãos americanos que verifiquem as informações relativas a seus voos e a seguir as instruções de segurança das autoridades locais.

"Os americanos que estão atualmente no Oriente Médio devem agir com prudência, redobrar a vigilância e se preparar para possíveis cancelamentos de voos, fechamentos periódicos do espaço aéreo e eventuais perturbações nos deslocamentos", detalha o alerta.

Na Jordânia, a recomendação inclui evitar as bases militares americanas, alvos recentes de mísseis iranianos. Em Israel, o conselho é localizar o abrigo antiaéreo mais próximo.

Na quarta-feira, um drone atacou um navio de uma empresa americana que estava atracado em um porto egípcio. O Egito iniciou uma investigação, mas, até o momento, não responsabilizou nenhum grupo pelo ataque.

Irã e Estados Unidos retomaram os ataques noturnos durante a semana, após vários dias de calma, mas nenhum ataque foi registrado durante a noite de sexta-feira.

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