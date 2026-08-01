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Caminhão-bomba explode na Colômbia poucos dias antes da posse do presidente

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AFP
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Repórter
01/08/2026 09:13

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Um caminhão carregado de explosivos foi detonado neste sábado (1) ao lado de uma delegacia de polícia na cidade colombiana de Cúcuta, perto da fronteira com a Venezuela, seis dias antes da posse do presidente eleito Abelardo de la Espriella.

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Jornalistas da AFP observaram o veículo em chamas, fachadas destruídas e policiais, militares e moradores reunidos na área do atentado, sobre o qual não há relatório oficial de vítimas.

O ultradireitista De la Espriella assumirá o poder em 7 de agosto na cidade de Cali. Ele sucederá Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da história do país.

A posse do presidente acontece tradicionalmente na sede do Congresso em Bogotá, mas o mandatário eleito pediu a transferência da cerimônia para Cali, no sudoeste do país, uma região afetada pelos confrontos entre grupos de narcotraficantes e guerrilheiros.

A campanha eleitoral foi marcada pela violência política. Em junho de 2025, o pré-candidato à presidência e senador de direita Miguel Uribe Turbay foi baleado em um comício em Bogotá. Ele morreu dois meses depois. 

De la Espriella denunciou em diversas ocasiões um plano para matá-lo.

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stg-lv/ad/fp

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