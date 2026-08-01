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Montanhista Nirmal Purja morreu em avalanche no Paquistão

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Repórter
01/08/2026 09:01

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O renomado montanhista Nirmal Purja morreu em uma avalanche no Paquistão quando liderava uma expedição para chegar ao cume do Broad Peak, uma das maiores montanhas do mundo, informou neste sábado (1) sua empresa, Elite Expeditions.

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"É com profunda tristeza e imensa dor que confirmamos que Nirmal Purja tragicamente perdeu a vida após a avalanche no Broad Peak. Também recebemos a confirmação de que outros membros da expedição infelizmente não sobreviveram", informou a empresa de Purja.

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ceg-sma/pbt/pb/meb/fp

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