Japão encerra busca por vítimas em shopping destruído após terremoto
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As autoridades japonesas anunciaram neste sábado (1) o fim das operações de resgate em um shopping center destruído por uma explosão após um terremoto que deixou ao menos 36 mortos.
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Cinco pessoas foram resgatadas do centro comercial e sete corpos foram recuperados, segundo o departamento de gestão de desastres da região de Kumamoto, atingida pelo tremor de magnitude 7,1 na terça-feira.
"Fizemos uma busca exaustiva nos últimos dois dias, em colaboração com o corpo de bombeiros, as Forças de Autodefesa e outras unidades policiais regionais, para garantir que não restasse ninguém desaparecido", disse uma fonte policial neste sábado.
"Não encontramos nenhuma pessoa nessa situação", acrescentou. Um porta-voz da Aeon, operadora do shopping, disse à AFP que as sete pessoas falecidas eram funcionários de lojas.
Na sexta-feira, foram encerradas as operações de resgate em uma fábrica de papel onde desabou uma chaminé industrial. Nove corpos foram recuperados e dois sobreviventes foram resgatados.
O terremoto provocou muitos danos na região sudoeste do Japão, onde casas e pontes foram afetadas, incêndios foram registrados e muitos moradores ficaram sem acesso à energia elétrica e água.
Mais de 9 mil pessoas, incluindo muitos idosos, permanecem em abrigos. As quedas de energia foram solucionadas em grande parte, mas 59.000 residências ainda estavam sem água.
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