Irã acusa EUA de 'agravar tensões' no Oriente Médio

O Exército do Irã acusou neste sábado (1) os Estados Unidos de "agravar as tensões" no Oriente Médio e afirmou que os países da região devem abster-se de cooperar com Washington durante o conflito.

"Os Estados Unidos avançam rapidamente pelo caminho da escalada das tensões na região", declarou Ali Abdollahi, chefe do comando central do Exército iraniano.

"Qualquer país que sirva de escudo defensivo para a criminosa e agressiva América será envolvido pelas chamas da guerra", acrescentou em um comunicado lido na televisão estatal.

A declaração foi divulgada depois que o presidente americano, Donald Trump, reiterou as ameaças de que vai atacar o Irã "com força".

A imprensa americana informou que Trump cogita retomar os ataques intensos durante o fim de semana, incluindo alvos do setor de energia.

Durante a semana, Irã e Estados Unidos retomaram os ataques noturnos após vários dias de calma nos combates, mas não foram registrados ataques entre a noite de sexta-feira e sábado.

A guerra no Oriente Médio começou em 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, que respondeu com ofensivas de mísseis e drones por toda a região.

Em outra frente de batalha do conflito, um petroleiro foi atingido por um "projétil desconhecido" na costa de Omã, informou neste sábado uma agência marítima britânica, no momento em que Estados Unidos e Irã disputam o controle do Estreito de Ormuz.

A embarcação informou que foi "atingida por um projétil desconhecido que causou danos na casa de máquinas", afirmou a Agência de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO).

A tripulação acrescentou que não foram registrados feridos no incidente.

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