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Ataque com mísseis deixa quatro mortos em Kiev

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Repórter
31/07/2026 23:34

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Quatro pessoas morreram e 13 ficaram feridas na madrugada deste sábado (1º) em Kiev, em um ataque russo com mísseis balísticos, informaram autoridades da capital ucraniana.

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"Segundo informações preliminares, três pessoas morreram na capital", publicou o prefeito Vitali Klitschko no Telegram. Pouco tempo depois, a administração militar da cidade confirmou a quarta vítima e revisou para 13 o número de feridos.

Um jornalista da AFP ouviu várias explosões, que acionaram os alarmes de veículos estacionados nas ruas. Segundo a administração militar , "um incêndio atingiu um edifício de seis andares no distrito de Solomianski" em decorrência do ataque.

"A ameaça do uso de mísseis balísticos continua elevada. Instamos todos a permanecerem nos abrigos até que o alerta aéreo seja suspenso", acrescentou o órgão.

Kiev e Moscou intensificaram seus ataques de longo alcance depois que os esforços diplomáticos liderados por Washington para pôr fim à guerra entraram em impasse.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, reuniu-se no início desta semana com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Após o encontro, o líder ucraniano afirmou que Trump havia concordado em autorizar a produção de mísseis Patriot na Ucrânia, mas o presidente americano disse posteriormente que "muitas coisas foram discutidas" e que "a reunião foi muito boa".

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fv/emp/gmo/vel-arm/cjc/am-lb

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