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Humala é solto após anulação de sentença no Peru

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Repórter
31/07/2026 22:58

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O ex-presidente peruano Ollanta Humala foi libertado nesta sexta-feira de uma prisão em Lima, após um tribunal anular sua sentença de 15 anos por lavagem de dinheiro relacionada ao recebimento de repasses da empreiteira brasileira Odebrecht.

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O ex-militar deixou a prisão por volta das 19h40 locais, em um veículo protegido por policiais e assediado por um grupo de apoiadores. Ele estava preso desde abril de 2025, por receber US$ 3 milhões da Odebrecht para sua campanha vitoriosa de 2011.

Humala, que governou o país até 2016, era um dos quatro ex-presidentes peruanos que cumpriam pena em uma prisão exclusiva, localizada em uma base policial no leste de Lima.

"Fomos vítimas de perseguição política e judicial. Fui sequestrado pelo Estado e por sicários do sistema de Justiça", declarou o ex-presidente, ao deixar a prisão. A "perseguição me obrigou a asilar minha mulher e tirar meus filhos do país", continuou, com a voz embargada.

A ex-primeira-dama Nadine Heredia foi condenada no mesmo caso e buscou asilo político no Brasil, onde vive desde então.

O Tribunal Constitucional publicou ontem uma sentença que anulou a condenação de Humala, por considerar que o repasse que ele recebeu de terceiros para suas campanhas eleitorais não constituía um crime quando ele era candidato.

Humala também recebeu US$ 200 mil do governo venezuelano em 2006, quando perdeu a disputa para Alan García. O ex-presidente negou hoje que tenha recebido essas quantias.

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ljc/gta/mr/lb

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