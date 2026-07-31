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Fifa retira plano de investimento privado após reação mundial negativa

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Repórter
31/07/2026 21:12

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A Fifa voltou atrás nesta sexta-feira (31) e retirou seu projeto FIFA Forward Enterprise (FFE), que previa abrir à iniciativa privada a gestão comercial de suas principais competições, após a forte oposição de dirigentes e confederações de diferentes regiões do futebol mundial.

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"Nosso propósito sempre foi — e sempre será — unir e melhorar. Em consequência, essa proposta não seguirá adiante", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao anunciar, em comunicado, o fim da iniciativa.

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bb/lga/cl/mr/am

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