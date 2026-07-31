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Incêndio é controlado na Catedral de São Basílio, em Moscou

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Repórter
31/07/2026 21:12

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Um incêndio ocorrido na madrugada deste sábado (1º, data local) na Catedral de São Basílio, em Moscou, foi controlado pelos bombeiros, informou a agência de notícias estatal Tass.

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Autoridades não informaram a causa do fogo que atingiu a capital ortodoxa, um dos símbolos de Moscou, localizada na famosa Praça Vermelha da capital russa.

Citando os serviços de emergência, a Tass revelou que o incêndio começou no escritório do diretor da catedral e consumiu 10 m², sem deixar vítimas. Dez veículos dos bombeiros foram enviados ao local.

A catedral foi declarada patrimônio da humanidade pela Unesco em 1990, como parte do complexo monumental do Kremlin e da Praça Vermelha.

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bur/gmo/emp/arm/mr/lb/am

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