Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Prefeito de Kiev afirma que capital ucraniana está "sob ataque com mísseis balísticos"

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/07/2026 20:01

compartilhe

SIGA

Várias explosões foram ouvidas nas primeiras horas deste sábado (1º, data local) em Kiev, capital da Ucrânia, que, segundo o prefeito da cidade, está sendo atacada com mísseis balísticos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Explosões na cidade. Kiev está sob ataque com mísseis balísticos. Permaneçam nos abrigos!", escreveu Vitali Klitschko na plataforma Telegram.

Um jornalista da AFP também informou ter ouvido as explosões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

fv/emp/gmo/vel/mr/am

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay