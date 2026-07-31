Prefeito de Kiev afirma que capital ucraniana está "sob ataque com mísseis balísticos"
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Várias explosões foram ouvidas nas primeiras horas deste sábado (1º, data local) em Kiev, capital da Ucrânia, que, segundo o prefeito da cidade, está sendo atacada com mísseis balísticos.
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"Explosões na cidade. Kiev está sob ataque com mísseis balísticos. Permaneçam nos abrigos!", escreveu Vitali Klitschko na plataforma Telegram.
Um jornalista da AFP também informou ter ouvido as explosões.
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