Prefeito de Kiev afirma que capital ucraniana está "sob ataque com mísseis balísticos"

Várias explosões foram ouvidas nas primeiras horas deste sábado (1º, data local) em Kiev, capital da Ucrânia, que, segundo o prefeito da cidade, está sendo atacada com mísseis balísticos.

"Explosões na cidade. Kiev está sob ataque com mísseis balísticos. Permaneçam nos abrigos!", escreveu Vitali Klitschko na plataforma Telegram.

Um jornalista da AFP também informou ter ouvido as explosões.

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