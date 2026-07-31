Conmebol solicita à Fifa 'informações adicionais' sobre projeto de investimento privado

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) solicitou à Fifa, nesta sexta-feira (31), "informações adicionais e esclarecimentos" sobre sua proposta de abertura a investimentos privados, um plano que tem gerado críticas significativas de diversas partes interessadas no futebol mundial.

A entidade que rege o futebol sul-americano ainda não havia se pronunciado sobre a iniciativa do presidente da Fifa, Gianni Infantino, que foi rejeitada pela Uefa, pela Concacaf e pela confederação asiática.

"A Conmebol solicitou à Fifa informações adicionais e esclarecimentos sobre vários aspectos relacionados ao escopo, à estrutura, à governança e ao impacto potencial do projeto", afirmou a organização em um comunicado.

A Confederação Sul-Americana enfatizou que "o futebol vem em primeiro lugar" ao justificar seu pedido de consultas.

A Conmebol, a primeira confederação a anunciar apoio à reeleição de Infantino em 2027, explicou que iniciou um processo de consulta com suas dez associações-membro.

A entidade informou também que convocou uma reunião do Conselho para avaliar a proposta, apresentada na terça-feira, "com a responsabilidade e o rigor que o assunto exige".

"Entendemos que o desenvolvimento do futebol requer decisões comerciais e financeiras. No entanto, tais decisões devem sempre servir aos interesses do futebol e jamais se sobrepor à sua essência", observou a instituição, com sede em Luque, no Paraguai.

A organização afirmou que, antes de tomar uma decisão sobre o tema, "continuará a agir com prudência, responsabilidade e espírito de colaboração, contribuindo para o fortalecimento do futebol mundial exclusivamente por meio de canais institucionais e princípios de boa governança".

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, tem buscado o apoio de Infantino para ampliar a Copa do Mundo de 2030 para 64 seleções.

O próximo Mundial será realizado principalmente na Espanha, no Marrocos e em Portugal, mas, para marcar o seu centenário, também contará com partidas na Argentina, no Paraguai e no Uruguai.

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