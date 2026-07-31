Atual campeão, De Minaur é eliminado por Nakashima nas quartas do ATP 500 de Washington
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Atual campeão do torneio ATP 500 de Washington, o australiano Alex De Minaur foi derrotado nas quartas de final nesta sexta-feira (31) pelo americano Brandon Nakashima, que venceu com parciais de 7-6 e 6-4 em uma hora e 54 minutos de partida.
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O número 6 do mundo não conseguiu vencer o tie-break do primeiro set, perdendo por 7 a 5, e teve seu saque quebrado no último game do segundo set.
"Ele começou sacando muito bem, com muitos primeiros serviços", disse o australiano, cabeça de chave número 1, após o jogo. "Joguei em alto nível. Só acabei fazendo dois games de serviço muito ruins. É um pouco frustrante, mas a gente aprende com isso", lamentou.
Nas semifinais, Brandon Nakashima, 33º do ranking da ATP e cujo único título da ATP foi conquistado em San Diego, em 2022, vai enfrentar o vencedor do confronto 100% americano entre Taylor Fritz (10º) e Alex Michelsen (40º).
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