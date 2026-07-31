Caça americano cai perto de base militar na Califórnia

Um caça dos Estados Unidos caiu nesta sexta-feira (31) perto de uma base militar em San Diego, e o piloto conseguiu se ejetar antes do impacto, informaram autoridades.

"Houve um incidente aéreo envolvendo um F-35B nas proximidades" da Estação Aérea do Corpo de Marines Miramar, por volta das 10h", disse à AFP um porta-voz da base. "O piloto se ejetou, foi resgatado e está a caminho de uma unidade médica."

Imagens publicadas em redes sociais mostram uma coluna de fumaça saindo da aeronave, enquanto bombeiros eram mobilizados para extinguir as chamas em terra.

Miramar é conhecida mundialmente por ter sido sede da escola "Top Gun" da Marinha americana para pilotos de elite, imortalizada no filme homônimo de 1986, estrelado por Tom Cruise.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rfo/sst/des/mr/lb/lb/am