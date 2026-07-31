Belga é detida em Paris acusada de atentado frustrado contra Bank of America

Uma mulher de 24 anos foi presa sob acusação de suposta participação no atentado frustrado, em março, contra a sede do Bank of America, em Paris, informou à AFP a Procuradoria Nacional Antiterrorista da França (Pnat).

A mulher havia sido entregue à França pelas autoridades belgas. Com ela, sobe para cinco o número de pessoas indiciadas e colocadas em prisão preventiva, incluindo dois menores de idade, informou a procuradoria.

Contra a suspeita havia um mandado de prisão europeu, e ela foi indiciada por "associação criminosa com finalidade terrorista".

Segundo a Pnat, a mulher teria participado do planejamento "de uma ou mais destruições mediante o uso de substâncias explosivas ou incendiárias em circunstâncias suscetíveis de causar a morte de uma ou mais pessoas".

A polícia frustrou o ataque contra a sede do banco em 28 de março. Naquele dia, prendeu um homem que tinha acabado de instalar um artefato explosivo caseiro e estava prestes a detoná-lo.

As autoridades suspeitam que o atentado frustrado contra o Bank of America possa estar relacionado ao pequeno grupo Harakat Ashab al Yamin al Islamiya, embora esse vínculo ainda não tenha sido formalmente estabelecido.

O movimento reivindicou, em março, vários ataques contra a comunidade judaica na Bélgica, no Reino Unido e nos Países Baixos.

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