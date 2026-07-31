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Petróleo fecha em leve alta, atento ao Oriente Médio

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Repórter
31/07/2026 17:18

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Os preços do petróleo subiram levemente nesta sexta-feira (31) diante da expansão do conflito no Oriente Médio para novos países, embora a possibilidade de avanços diplomáticos tenha ajudado a conter a alta.

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O preço do barril do petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em setembro, no último dia de negociação desse contrato, avançou 1,22%, para 90,12 dólares.

Seu equivalente nos Estados Unidos, o barril do West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês, subiu 1,29%, para 84,67 dólares.

"O conflito no Oriente Médio continua gerando forte volatilidade nos preços dos mercados de commodities", incluindo o petróleo, resumiu Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.

O conflito se estendeu a vários países, entre eles Iraque e Egito.

No entanto, a possibilidade de uma aproximação entre Washington e Teerã tornou-se um fator de esperança para o mercado.

O Paquistão, mediador entre os dois países, informou na quinta-feira que as partes em conflito negociavam com vistas a uma desescalada.

Além disso, "relatórios indicam que o trânsito de petróleo pelo Estreito de Ormuz foi retomado", embora permaneça em um nível baixo, segundo analistas do ING.

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pml-ni/tmc/vmt/lb/mr/am

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