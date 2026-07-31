Com gol de Douglas Luiz, Juventus vence Nice (2-0) em amistoso em Turim

A Juventus venceu o Nice num amistoso de pré-temporada realizado nesta sexta-feira (31), em Turim, na Itália, com um gol do volante brasileiro Douglas Luiz.

O time comandado pelo técnico Luciano Spalletti levou perigo logo no início com Fabio Miretti, autor de uma cabeçada em que a bola passou perto do gol (5').

A Juve abriu o placar pouco depois (11') se beneficiando de uma perda de bola do meio-campista Laurent Abergel. Douglas Luiz aproveitou para marcar de pé esquerdo, acertando o ângulo do gol do senegalês Yehvann Diouf.

Diouf é o primeiro jogador do Nice que disputou a Copa do Mundo de 2026 a retornar aos gramados e atuou durante um tempo do jogo.

Na sequência, o Nice fez frente à equipe italiana, mas faltou poder ofensivo para chegar ao empate, à exceção de uma tentativa do capitão Jonathan Clauss (68').

Oito minutos depois (76'), o técnico do Nice, Olivier Pantaloni, promoveu a entrada de oito jovens jogadores. Mas foram os jovens 'bianconeri' que mostraram mais precisão, com o atacante inglês Justin Oboavwoduo marcando o segundo gol no fim do tempo regulamentar (90').

O jogo foi precedido por um minuto de silêncio em homenagem a Franco Baresi, lendário zagueiro italiano cujo falecimento foi anunciado nesta sexta-feira.

A estreia da Juventus no Campeonato Italiano será contra o Frosinone no dia 23 de agosto, um domingo.

Já o Nice começará sua temporada na Ligue 1 em casa, contra o Lorient, com portões fechados, um dia antes (22).

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