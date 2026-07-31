Milhares protestam em Kiev para pedir volta do ex-ministro da Defesa

Milhares de pessoas protestaram em Kiev, nesta sexta-feira (31), para pedir o retorno do ex-ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov, deposto há duas semanas pelo presidente Volodimir Zelensky, constatou um correspondente da AFP.

A destituição gerou uma onda de protestos, que levaram Zelensky a substituir também o comandante do Exército, Oleksandr Syrskyi, considerado adversário de Fedorov.

Na noite desta sexta-feira, os manifestantes foram às ruas do centro da capital ucraniana, repetindo em coro o nome do ex-ministro de 35 anos e o lema "Tragam-no de volta!".

"Queremos que volte um gestor eficaz", disse à AFP Iryna Tkatchuk, de 38 anos, segurando um cartaz com a mensagem: "A velha senhora está surda?", uma referência cáustica a Zelensky.

"Já vimos exemplos de manifestações que duraram mais de um mês, portanto podemos consegui-lo (...) Se a perseverança das pessoas não diminuir, é possível", acrescentou.

Mykola, um manifestante de 42 anos que não revelou seu sobrenome, considera que "a destituição de Fedorov ainda não está clara".

"Queremos que o presidente se comunique", acrescentou, ao considerar que o diálogo com a Presidência não está "encerrado".

Durante a marcha, um alerta aéreo soou, mas pouquíssimas pessoas reagiram, apesar de os organizadores do ato terem advertido que cancelariam o mesmo em caso de ameaça de bombardeios russos.

Ao menos uma explosão também foi ouvida na capital, segundo jornalistas da AFP, antes de o alerta ser suspenso, às 20h30 locais.

Fedorov disse em várias ocasiões que só voltaria ao governo como ministro da Defesa.

Em entrevista concedida esta semana ao veículo digital Ukrainska Pravda, ele disse que suas tentativas de tornar mais transparente o sistema de aprovisionamento do Exército "deixaram muita gente descontente" e considerou que isso poderia ter contribuído para sua destituição.

"O essencial é conseguir que a Ucrânia saia fortalecida desta situação", destacou.

Nomeado em janeiro, ele defendia o uso maciço de novas tecnologias para multiplicar o potencial dos drones e reorganizar as forças armadas, enquanto o general Syrskyi defendia uma abordagem mais tradicional.

Fedorov foi substituído por Yevhen Khmara, encarregado dos serviços de segurança, até agora sem carreira política.

O Parlamento ucraniano ainda deve se pronunciar sobre estas mudanças, mas por enquanto não há nenhuma sessão prevista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-brw-rco/ahg/erl/mvv/am