Messi é dúvida do Inter Miami contra Columbus Crew; rodada da MLS tem duelo Son-Thomas Müller

Lionel Messi se reincorporou ao elenco do Inter Miami, mas sua participação na rodada da MLS deste fim de semana, que também conta com um confronto entre Son Heung-min e Thomas Müller, permanece incerta.

O astro argentino de 39 anos voltou aos treinos de seu clube na quarta-feira, após a dolorosa derrota da Argentina para a Espanha (1-0) na final da Copa do Mundo de 2026, em 19 de julho.

Depois de descansar com a família em sua cidade natal, Rosário, o camisa 10 se prepara para disputar dois títulos que ampliariam ainda mais sua vasta coleção de troféus, a maior da história do futebol.

Sua equipe vive uma sequência de seis vitórias consecutivas e persegue o Nashville SC, que lidera com dois pontos de vantagem, na briga pela ponta da Conferência Leste da liga americana.

Na próxima semana, o Inter Miami também inicia contra o mexicano Atlético San Luis, sua campanha na Leagues Cup, torneio que o time da Flórida venceu em 2023 e foi vice-campeão no ano passado.

No entanto, não está claro se ele entrará em campo neste sábado, quando o Inter recebe o Columbus Crew pela 19ª rodada da temporada regular da MLS.

"Não tivemos tempo para conversar", disse o técnico Guillermo Hoyos nesta sexta-feira, em entrevista coletiva em Fort Lauderdale, sobre a possibilidade de escalar seu capitão.

- Hora de Casemiro? -

Incluindo o confronto de sábado, o atual campeão disputará pelo menos oito partidas em agosto, abrangendo tanto jogos da liga quanto da Leagues Cup, torneio que reúne clubes da MLS com equipes do Campeonato Mexicano.

É possível que Hoyos poupe Messi, dada a sequência exaustiva de jogos. Da mesma forma, não seria surpresa se o meio-campista argentino Rodrigo de Paul ficasse de fora da partida contra o Columbus, já que ele só retornou aos treinos nesta sexta-feira após jogar a Copa do Mundo.

Caso não contem com os dois vice-campeões mundiais, o Inter terá de confiar em seu reforço mais recente, o volante brasileiro Casemiro, e no veterano atacante uruguaio Luis Suárez na tentativa de assumir a liderança da Conferência Leste.

Para chegar ao primeiro lugar, a equipe precisa vencer e torcer para que o Nashville não derrote o DC United fora de casa.

"Quero desfrutar de estar com ele (Messi), fazê-lo ganhar, fazê-lo maior. É um dos deuses, senão 'o' Deus do futebol", disse Casemiro na quinta-feira sobre o camisa 10.

Casemiro, que enfrentava Messi como rival nos clássicos espanhóis entre Real Madrid e Barcelona, já atuou pela primeira vez no último sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o Montreal.

"A liga está se tornando muito forte, com jogadores de alta qualidade. É preciso sempre acompanhar a evolução do futebol, mas acredito que está crescendo", comentou durante sua apresentação.

- Amigos e rivais -

Enquanto aguarda a chegada de Messi, a MLS terá um confronto entre duas outras estrelas: o alemão Thomas Müller e o sul-coreano Son Heung-min.

Os dois se encontraram no meio da semana no Jogo das Estrelas (All-Star Game), mas se enfrentarão no sábado, quando o Vancouver Whitecaps receberá o Los Angeles FC em uma disputa direta pela liderança da Conferência Oeste.

"É uma sensação estranha jogar no mesmo time e depois enfrentá-lo", disse Son, de 34 anos.

"Sempre dizemos coisas boas um sobre o outro diante das câmeras, mas ele vem a Vancouver no sábado e acho que está mentindo", brincou Müller.

Son foi eleito o MVP (jogador mais valioso) do Jogo das Estrelas, no qual o time da MLS derrotou a equipe mexicana por 4 a 3, com Son marcando dois dos gols.

Empatados com 33 pontos e dez vitórias cada, o time canadense leva vantagem no saldo de gols.

- Lewandowski estreia em casa -

Outra grande contratação para a reta final da temporada, Robert Lewandowski, deve fazer sua aguardada estreia em casa neste sábado, quando o Chicago Fire recebe o Charlotte FC no Soldier Field.

A equipe comandada pelo ex-técnico da seleção dos Estados Unidos, Gregg Berhalter, buscará reencontrar o caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas.

Berhalter destacou a evolução física do ex-atacante do Barcelona após apenas "duas semanas" de preparação.

"Dou todo o mérito a ele. É o primeiro a chegar aos treinos e o último a sair", disse ele.

Lewandowski, de 37 anos, já disputou duas partidas, embora em nenhuma delas tenha jogado os 90 minutos completos, e ainda não marcou gols desde sua chegada aos Estados Unidos.

O Chicago Fire ocupa o quarto lugar na Conferência Leste, com 26 pontos, 13 atrás do Nashville.

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