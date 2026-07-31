Messi é dúvida do Inter Miami contra Columbus Crew; rodada da MLS tem duelo Son-Thomas Müller
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Lionel Messi se reincorporou ao elenco do Inter Miami, mas sua participação na rodada da MLS deste fim de semana, que também conta com um confronto entre Son Heung-min e Thomas Müller, permanece incerta.
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O astro argentino de 39 anos voltou aos treinos de seu clube na quarta-feira, após a dolorosa derrota da Argentina para a Espanha (1-0) na final da Copa do Mundo de 2026, em 19 de julho.
Depois de descansar com a família em sua cidade natal, Rosário, o camisa 10 se prepara para disputar dois títulos que ampliariam ainda mais sua vasta coleção de troféus, a maior da história do futebol.
Sua equipe vive uma sequência de seis vitórias consecutivas e persegue o Nashville SC, que lidera com dois pontos de vantagem, na briga pela ponta da Conferência Leste da liga americana.
Na próxima semana, o Inter Miami também inicia contra o mexicano Atlético San Luis, sua campanha na Leagues Cup, torneio que o time da Flórida venceu em 2023 e foi vice-campeão no ano passado.
No entanto, não está claro se ele entrará em campo neste sábado, quando o Inter recebe o Columbus Crew pela 19ª rodada da temporada regular da MLS.
"Não tivemos tempo para conversar", disse o técnico Guillermo Hoyos nesta sexta-feira, em entrevista coletiva em Fort Lauderdale, sobre a possibilidade de escalar seu capitão.
- Hora de Casemiro? -
Incluindo o confronto de sábado, o atual campeão disputará pelo menos oito partidas em agosto, abrangendo tanto jogos da liga quanto da Leagues Cup, torneio que reúne clubes da MLS com equipes do Campeonato Mexicano.
É possível que Hoyos poupe Messi, dada a sequência exaustiva de jogos. Da mesma forma, não seria surpresa se o meio-campista argentino Rodrigo de Paul ficasse de fora da partida contra o Columbus, já que ele só retornou aos treinos nesta sexta-feira após jogar a Copa do Mundo.
Caso não contem com os dois vice-campeões mundiais, o Inter terá de confiar em seu reforço mais recente, o volante brasileiro Casemiro, e no veterano atacante uruguaio Luis Suárez na tentativa de assumir a liderança da Conferência Leste.
Para chegar ao primeiro lugar, a equipe precisa vencer e torcer para que o Nashville não derrote o DC United fora de casa.
"Quero desfrutar de estar com ele (Messi), fazê-lo ganhar, fazê-lo maior. É um dos deuses, senão 'o' Deus do futebol", disse Casemiro na quinta-feira sobre o camisa 10.
Casemiro, que enfrentava Messi como rival nos clássicos espanhóis entre Real Madrid e Barcelona, já atuou pela primeira vez no último sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o Montreal.
"A liga está se tornando muito forte, com jogadores de alta qualidade. É preciso sempre acompanhar a evolução do futebol, mas acredito que está crescendo", comentou durante sua apresentação.
- Amigos e rivais -
Enquanto aguarda a chegada de Messi, a MLS terá um confronto entre duas outras estrelas: o alemão Thomas Müller e o sul-coreano Son Heung-min.
Os dois se encontraram no meio da semana no Jogo das Estrelas (All-Star Game), mas se enfrentarão no sábado, quando o Vancouver Whitecaps receberá o Los Angeles FC em uma disputa direta pela liderança da Conferência Oeste.
"É uma sensação estranha jogar no mesmo time e depois enfrentá-lo", disse Son, de 34 anos.
"Sempre dizemos coisas boas um sobre o outro diante das câmeras, mas ele vem a Vancouver no sábado e acho que está mentindo", brincou Müller.
Son foi eleito o MVP (jogador mais valioso) do Jogo das Estrelas, no qual o time da MLS derrotou a equipe mexicana por 4 a 3, com Son marcando dois dos gols.
Empatados com 33 pontos e dez vitórias cada, o time canadense leva vantagem no saldo de gols.
- Lewandowski estreia em casa -
Outra grande contratação para a reta final da temporada, Robert Lewandowski, deve fazer sua aguardada estreia em casa neste sábado, quando o Chicago Fire recebe o Charlotte FC no Soldier Field.
A equipe comandada pelo ex-técnico da seleção dos Estados Unidos, Gregg Berhalter, buscará reencontrar o caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas.
Berhalter destacou a evolução física do ex-atacante do Barcelona após apenas "duas semanas" de preparação.
"Dou todo o mérito a ele. É o primeiro a chegar aos treinos e o último a sair", disse ele.
Lewandowski, de 37 anos, já disputou duas partidas, embora em nenhuma delas tenha jogado os 90 minutos completos, e ainda não marcou gols desde sua chegada aos Estados Unidos.
O Chicago Fire ocupa o quarto lugar na Conferência Leste, com 26 pontos, 13 atrás do Nashville.
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