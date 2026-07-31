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Eddie Howe deixa cargo de técnico do Newcastle

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AFP
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Repórter
31/07/2026 14:29

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Eddie Howe deixou o cargo de técnico do Newcastle para "recarregar as energias e fazer uma pausa" após um período de cinco anos em St James' Park, confirmou o clube nesta sexta-feira (31). 

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O inglês, de 48 anos, conquistou a Copa da Liga em março de 2025, encerrando um jejum de décadas do clube sem títulos de expressão. 

O ex-treinador do Bournemouth também levou o Newcastle à classificação para a Liga dos Campeões em 2023 e 2025. 

No entanto, os 'Magpies' tiveram dificuldades na temporada passada, terminando em 12º lugar na Premier League, e enfrentaram uma janela de transferências de verão complicada. 

Eddie Howe comandou a equipe na derrota por 4 a 1 em um amistoso de pré-temporada contra o Bristol City, na quarta-feira e, horas depois, surgiu a notícia de que ele deixaria o cargo. 

O clube da Premier League confirmou sua saída nesta sexta-feira, informando que aceitou a decisão do treinador de deixar o posto e agradecendo Howe por sua "contribuição extraordinária". 

"Após um período de reflexão pessoal, decidi que agora é o momento certo para deixar o cargo de técnico do Newcastle United", disse Howe em um comunicado do clube. 

"Depois de quase cinco anos dedicando minha vida, coração e alma ao clube com energia incansável, sinto que é do melhor interesse tanto para mim quanto para o clube eu me afastar, recarregar as energias e fazer uma pausa".

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jw/mw/aam/aa

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