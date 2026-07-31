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Mudryk, suspenso por doping, é liberado para voltar a jogar pelo Chelsea

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AFP
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Repórter
31/07/2026 14:29

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O atacante ucraniano do Chelsea, Mykhailo Mudryk, que havia sido suspenso por uma violação de regra antidoping e recorrido à Corte Arbitral do Esporte (CAS), foi liberado para voltar a jogar pelo clube londrino após um acordo com a Agência Mundial Antidoping (Wada), anunciou a Federação Inglesa de Futebol (FA) nesta sexta-feira (31). 

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O ponta de 25 anos havia recebido uma suspensão de quatro anos após um exame realizado em 2024 revelar a presença de uma baixa concentração de meldonium, uma substância proibida. 

O jogador da seleção ucraniana havia entrado com recurso na CAS, mas mudanças posteriores nos procedimentos da Wada significam que, se o mesmo resultado de exame fosse obtido hoje, nenhuma acusação seria formalizada. Consequentemente, a FA declarou que "não haveria violação de regra antidoping" sob as normas atuais. 

A FA e Mudryk, com o consentimento da Wada, encerraram o processo de recurso, acrescentou a federação. "Como parte deste acordo, o Sr. Mudryk reconheceu as violações de regras antidoping que lhe foram imputadas e aceitou um período de inelegibilidade equivalente ao tempo já cumprido até a data do acordo". 

Mudryk, que não joga desde novembro de 2024, chegou ao Chelsea vindo do Shakhtar Donetsk em 2023. O jogador, que marcou 10 gols em 73 partidas, teve dificuldades para se firmar nos 'Blues' antes de sua suspensão, mas agora terá a oportunidade de impressionar o novo técnico, Xabi Alonso.

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smg/jc/dar/lle/aam/aa

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