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Mais de 48.000 migrantes já retornaram ao Marrocos vindos do enclave espanhol de Ceuta

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/07/2026 13:40

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Mais de 48 mil migrantes já retornaram ao Marrocos vindos do enclave espanhol de Ceuta, onde haviam chegado 60 mil, informou o Ministério do Interior espanhol nesta sexta-feira (31). 

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"Saídas de Ceuta para Marrocos em 31 de julho, até as 18h00: mais de 48.300", afirmou o Ministério do Interior em comunicado enviado à AFP.

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rbj/ns/erl/aa

Tópicos relacionados:

emigracao espanha imigracao marrocos politica

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