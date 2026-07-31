Mais de 48.000 migrantes já retornaram ao Marrocos vindos do enclave espanhol de Ceuta
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Mais de 48 mil migrantes já retornaram ao Marrocos vindos do enclave espanhol de Ceuta, onde haviam chegado 60 mil, informou o Ministério do Interior espanhol nesta sexta-feira (31).
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"Saídas de Ceuta para Marrocos em 31 de julho, até as 18h00: mais de 48.300", afirmou o Ministério do Interior em comunicado enviado à AFP.
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