Trump compara chegada de migrantes a Ceuta com 'uma invasão'
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O presidente americano, Donald Trump, comparou nesta sexta-feira (31) a crise desencadeada pela chegada de milhares de pessoas do Marrocos à cidade espanhola de Ceuta, no norte da África, a "uma invasão" e alertou os americanos sobre o risco de algo semelhante acontecer em seu país.
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"Eu vi o que aconteceu com a Espanha ontem (quinta-feira), a catástrofe que ocorreu", disse Trump em uma reunião de gabinete realizada em sua casa de descanso de Camp David, em Maryland.
"Parece a invasão de um país por centenas de milhares de pessoas, e a mesma coisa vai acontecer conosco se os republicanos não forem eleitos, só que será pior, muito maior", afirmou.
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