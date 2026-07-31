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Internacional

Trump compara chegada de migrantes a Ceuta com 'uma invasão'

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/07/2026 13:16

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O presidente americano, Donald Trump, comparou nesta sexta-feira (31) a crise desencadeada pela chegada de milhares de pessoas do Marrocos à cidade espanhola de Ceuta, no norte da África, a "uma invasão" e alertou os americanos sobre o risco de algo semelhante acontecer em seu país.

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"Eu vi o que aconteceu com a Espanha ontem (quinta-feira), a catástrofe que ocorreu", disse Trump em uma reunião de gabinete realizada em sua casa de descanso de Camp David, em Maryland. 

"Parece a invasão de um país por centenas de milhares de pessoas, e a mesma coisa vai acontecer conosco se os republicanos não forem eleitos, só que será pior, muito maior", afirmou.

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ft/md/nn/lb/aa

Tópicos relacionados:

espanha eua migracao politica

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