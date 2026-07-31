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OpenAI anuncia que tem mais de um bilhão de usuários ativos

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Repórter
31/07/2026 12:55

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A OpenAI anunciou, nesta sexta-feira (31), que superou a marca de um bilhão de usuários ativos menos de quatro anos depois do lançamento de seu popular chatbot, ChatGPT.

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"Nossos modelos agora chegam a mais de 1 bilhão de usuários ativos e mais de dois milhões de empresas. À medida que as pessoas ganham mais confiança na tecnologia, a utilizam mais a fundo", declarou a empresa em uma publicação em sua página na internet.

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aha/md/lb/nn/mvv-jc

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