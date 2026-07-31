Nova York processa Kalshi, gigante do mercado de apostas online

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, anunciou nesta sexta-feira (31) o início de uma ação judicial contra a plataforma de apostas Kalshi, que é acusada de realizar atividades ilegais de jogos de azar.

Kalshi permite apostar em acontecimentos da atualidade. A procuradora afirma em sua ação que a plataforma viola as leis e vem operando sem uma licença adequada desde seu lançamento, em 2021.

"Não importa como se definam, os mercados de apostas como Kalshi são plataformas de jogos, pura e simplesmente", destacou James em um comunicado.

O caso pode chamar atenção para o pouco regulamentado mundo do mercado de apostas, no qual a Polymarket também se destaca.

Segundo o processo, Kalshi, uma das maiores operadoras no setor, expôs nova-iorquinos a "graves riscos pessoais e financeiros".

O estado de Nova York tem uma legislação restritiva sobre apostas e as proíbe no caso de menores de idade para evitar vícios.

A procuradora solicitou a um tribunal que ordene a suspensão das operações da Kalshi e que a empresa indenize seus clientes, renuncie aos lucros ilegais e pague multas equivalentes ao triplo desses lucros.

Os mercados de apostas na internet ganharam força nos Estados Unidos e se consolidam como uma alternativa tanto para as pesquisas tradicionais quanto para as apostas esportivas regulamentadas.

"É triste ver este tipo de teatro político por parte dos dirigentes do nosso próprio estado. Os estados não podem simplesmente fechar um mercado que conta com licença federal", reagiu em um comunicado a representante da Kalshi, Elisabeth Diana.

Kalshi enfrenta problemas legais similares em vários estados dos Estados Unidos, onde os órgãos reguladores emitiram ordens de fechamento, embora a empresa sustente que suas atividades não constituem jogos de azar, mas algo mais próximo da negociação em mercados.

As inquietações, no entanto, aumentaram diante das denúncias de corrupção e de uso de informação privilegiada, desde o caso da operação secreta para capturar do líder venezuelano Nicolás Maduro em janeiro até as apostas sobre o momento dos ataques e dos cessar-fogos dos Estados Unidos com o Irã.

O operador do teleprompter do presidente Donald Trump, que tinha acesso privilegiado aos seus discursos, está sendo investigado por utilizar suas informações para fazer apostas na Kalshi.

O filho de Trump, Don Jr., é conselheiro e investidor na Polymarket, a principal concorrente da Kalshi.

As plataformas de apostas são ilegais ou não são regulamentadas na maior parte dos países.

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