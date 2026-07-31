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Grécia ordena evacuação de parte de subúrbio de Atenas

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Repórter
31/07/2026 12:30

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A Grécia ordenou a evacuação preventiva de parte de um subúrbio a oeste de Atenas nesta sexta-feira (31) devido a um incêndio florestal, segundo uma mensagem enviada pela Defesa Civil nos celulares. 

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O incêndio começou em uma montanha perto de Haidari, localizada a 11 km do centro da capital grega, de acordo com os bombeiros. 

Simultaneamente, os bombeiros gregos combatiam um incêndio florestal que consumia partes da ilha turística de Creta, em um verão marcado por ondas de calor e seca na Europa. 

O calor extremo, que os cientistas atribuem à mudança climática causada pela atividade humana, ressecou a vegetação e os solos em todo o continente europeu, aumentando o risco de incêndios florestais.

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yap-hec/dth/ahg/erl/aa

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