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Mais de 37.500 migrantes retornaram de Ceuta ao Marrocos

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/07/2026 12:07

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Mais de 37.500 migrantes já retornaram do enclave espanhol de Ceuta para o Marrocos, no norte da África, onde até 60.000 pessoas haviam entrado nas últimas horas, indicou nesta sexta-feira (31) o governo espanhol. 

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"Saídas de Ceuta em direção ao Marrocos em 31 de julho, até as 15h30 (10h30 no horário de Brasília): mais de 37.500", escreveu o Ministério do Interior em nota enviada à AFP.

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ds/yad/pc/erl/jc

Tópicos relacionados:

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