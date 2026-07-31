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Trump diz que 'terrível' crise migratória na Espanha é alerta para EUA

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AFP
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Repórter
31/07/2026 11:54

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A chegada de milhares de migrantes do Marrocos à cidade espanhola de Ceuta é um alerta para os Estados Unidos, disse o presidente americano Donald Trump em declarações reproduzidas pela Fox News. 

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"É terrível. Lembrem-se dessas imagens. Estaremos assim em três anos se o lado errado vencer", declarou Trump, em alusão às próximas eleições presidenciais americanas, segundo uma jornalista da Fox News que conversou com o mandatário. 

Dezenas de milhares de pessoas cruzaram a fronteira a nado ou a pé, em uma das maiores crises migratórias na Espanha em tempos recentes. 

Um dos conselheiros mais próximos de Trump, Stephen Miller, considerado um "falcão" da política antimigratória, compartilhou no X um vídeo da chegada dos migrantes e atacou os democratas. 

O fechamento da fronteira sul dos Estados Unidos à imigração irregular é apresentado como um triunfo da Casa Branca. Trump orgulha-se de ter reduzido praticamente a zero a entrada de migrantes não autorizados no país. 

Trump mantém um embate diplomático com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, que se recusou a aumentar o gasto militar na Otan, opôs-se ao uso de bases americanas em território espanhol contra o Irã e criticou a morte de civis em Gaza. 

Ao mesmo tempo, Washington estreitou os laços com o governo marroquino, um de seus aliados na África.

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jz/lb/jc/aa

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