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Ministro israelense classifica acordo de desarmamento do Hamas como 'inaceitável'

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AFP
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Repórter
31/07/2026 11:30

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O ministro de Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, de extrema direita, considerou nesta sexta-feira (31) "inaceitável" o acordo sobre o desarmamento do Hamas em Gaza, que prevê uma retirada progressiva de Israel do território palestino.

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Interromper os combates contra o movimento islamista palestino "equivale a aceitar que o Hamas prepare o próximo massacre", escreveu no Telegram, em referência aos ataques de 7 de outubro de 2023, no qual 1.221 pessoas morreram. "Israel deve vencer" no território palestino", acrescentou.

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bur-crb/cab/erl/ahg/yr-jc

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