Trump afirma que 'terrível' crise migratória da Espanha é um alerta para EUA
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A crise na cidade espanhola de Ceuta, causada pela chegada de milhares de imigrantes irregulares vindos do Marrocos, é "terrível" e um alerta para os Estados Unidos, disse o presidente Donald Trump, segundo a Fox News.
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"É terrível. Lembrem-se daquelas imagens. É assim que estaremos daqui a três anos se o lado errado vencer", declarou Trump, aludindo às próximas eleições presidenciais americanas, de acordo com uma repórter da Fox News que conversou com o presidente.
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