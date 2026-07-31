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Trump afirma que 'terrível' crise migratória da Espanha é um alerta para EUA

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AFP
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Repórter
31/07/2026 10:43

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A crise na cidade espanhola de Ceuta, causada pela chegada de milhares de imigrantes irregulares vindos do Marrocos, é "terrível" e um alerta para os Estados Unidos, disse o presidente Donald Trump, segundo a Fox News. 

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"É terrível. Lembrem-se daquelas imagens. É assim que estaremos daqui a três anos se o lado errado vencer", declarou Trump, aludindo às próximas eleições presidenciais americanas, de acordo com uma repórter da Fox News que conversou com o presidente.

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jz/nn/aa/fp

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