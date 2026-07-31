Quase 60 mil migrantes cruzaram a fronteira entre o Marrocos e Ceuta
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O presidente da cidade espanhola de Ceuta, Juan Vivas, estimou nesta sexta-feira (31) que 60 mil migrantes cruzaram a fronteira do Marrocos para o enclave nos últimos dias, o que equivale a "70% da população" local.
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"As estimativas apontam que 60 mil pessoas entraram em nossa cidade neste episódio. Isso significa 70% da população de Ceuta", disse Vivas em coletiva de imprensa.
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